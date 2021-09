Trionfo Ganna | Mario Draghi si complimenta | ' Bravo Filippo | è il più veloce del mondo'

Advertising

infoitsport : Filippo Ganna ha un grande dubbio dopo il trionfo - rides_bike : IL BELGIO VOLEVA IL TRIONFO, ANCHE PER DIRITTO DIVINO, POI E' ARRIVATO GANNA ... “SCUSATE, VOLEVO SOLO VINCERE” F… - MarcoBeltrami79 : Il Belgio sognava il trionfo in casa, poi è arrivato Ganna: “Scusate, volevo solo vincere” #ganna - fanpage : Filippo #Ganna ha fatto piangere il Belgio - TorinoNews24 : Il fenomeno piemontese Ganna è Campione del mondo di ciclismo (cronometro) - Un trionfo fantastico... -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfo Ganna

E' il tweet con il quale Palazzo Chigi celebra il successo di Filipponella cronometro individuale Elite in linea ai Mondiali di ciclismo.Con Matteo Sobrero ed Edoardo Affinipuò lanciare al meglio la staffetta italiana che può puntare, anche con il terzetto al femminile, a replicare ilarrivato in Trentino qualche ...Una giornata magica per l’Italia dello sport! In attesa di sapere cosa risuciranno a fare gli azzurri della pallavolo nella finalissima degli Europei 2021 contro la Slovenia e dopo il successo iridato ...Filippo Ganna è di nuovo sul tetto del mondo nella velocità su due ruote. Il piemontese, dopo l'oro olimpico nel quartetto del ciclismo ...