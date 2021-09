The Cuphead Show di Netflix | pubblicato il poster della serie animata

(Di domenica 19 settembre 2021) The, lamade inè stata in silenzio per diverso tempo ormai. Ora, un nuovoè stato condiviso sui social: troviamoe Mugman come protagonisti, con il caratteristico design del gioco originale. Attualmente non c'è ancora nessuna data di uscita per questa, e sfortunatamente non ci sono nemmeno nuove informazioni a riguardo. Tuttavia, come viene annunciato dal, Thedovrebbe arrivare "prossimamente". Il ...

... ma comunque legati strettamente con i tempi che furono, possono trovare su Instant Gaming a un ottimo prezzo opere come, Crash Bandicoot N - Sane Trilogy eGreat Ace Attorney ...... Dishonored, ad altri giochi tra cui Scarlet Nexus,Witcher 3 GOTY e A Plague Tale, per citarne proprio alcuni. Spazio anche per i titoli indie con sconti fino al 75%: tra questi troviamo,...