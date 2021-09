Tennis: Wta Portorose, primo titolo in carriera per Jasmine Paolini (Di domenica 19 settembre 2021) Portorose, 19 set. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini conquista il suo primo titolo Wta aggiudicandosi il torneo 250 di Portorose (cemento, montepremi 235.238 dollari) in Slovenia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 87 del mondo, supera per 7-6 (7-4), 6-2, in un'ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, numero 38 del ranking Wta e terza favorita del seeding. Un successo da applausi, che consente alla giocatrice toscana di ritoccare sensibilmente il best ranking: da lunedì sarà infatti numero 64 della classifica mondiale. La Tennista toscana, alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021), 19 set. - (Adnkronos) -conquista il suoWta aggiudicandosi il torneo 250 di(cemento, montepremi 235.238 dollari) in Slovenia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 87 del mondo, supera per 7-6 (7-4), 6-2, in un'ora e tre quarti di gioco, la statunitense Alison Riske, numero 38 del ranking Wta e terza favorita del seeding. Un successo da applausi, che consente alla giocatrice toscana di ritoccare sensibilmente il best ranking: da lunedì sarà infatti numero 64 della classifica mondiale. Lata toscana, alla ...

