Tennis: Martina Trevisan vince l'ITF W80 a Valencia ed entra nelle top 70 WTA (Di domenica 19 settembre 2021) Doppia gioia in chiave italiana nella domenica di Tennis femminile. Mentre in Slovenia Jasmine Paolini si avvia a vincere il suo primo torneo WTA, Martina Trevisan continua a riscattare una prima parte di stagione molto negativa vincendo il torneo ITF W80 di Valencia, sulla terra rossa. Battuta in finale l'ungherese Dalma Galfi, già superata nel recente WTA 125 di Karlsruhe, con il punteggio di 4-6 6-4 6-0. Nel corso del torneo, la fiorentina ha superato al primo turno la paraguaiana Veronica Cepede Royg per 6-3 7-5, l'australiana Seone Mendez per 6-0 6-3, la spagnola Aliona Bolsova per ...

