Tatuaggi nazisti sfoggiati nell’incontro di Boxe Per il pugile Broili si prospettano tempi duri La Federazione italiana presenta ricorso alla giustizia federale

(Di domenica 19 settembre 2021) LaPugilisticaricorreràcontro Michele, ilsalito ieri sul ring a Trieste contro Hussan Nurdine – in un match valevole per il titolo italiano dei pesi superpiuma – sfoggiando alcunisul corpo inneggianti al nazismo “e, come tali, costituenti un comportamento inaccettabile e stigmatizzato da sempre d, la quale è costantemente schierata contro ogni forma di violenza, discriminazione e condotta illecita e/o criminosa. Ovviamente – si legge ...

...visto sul ring di Trieste dove in un incontro per il titolo italiano dei pesi Superpiuma il triestino Michele Broili si è presentato con un torace interamente coperto dacon s imboli...... dove in un incontro per il titolo italiano dei pesi Superpiuma, il triestino Michele Broili si è presentato con un torace interamente coperto dacon simboli. Dalla "testa di morto", ...Michele Broili ha combattuto per la finale del campionato italiano Superpiuma sfoggiando tatuaggi come il totenkopf e il simbolo delle SS ...Roma, 19 set. Sul ring con tatuaggi "inneggianti al nazismo". Il pugile Michele Broili sarà deferito dalla Federazione Pugilistica Italiana denuncerà alla giust ...