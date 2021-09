"Sono basita. Dobbiamo fare molta paura". Meloni all'attacco: 10mila in piazza con FdI? Censura dei "giornaloni" (Di domenica 19 settembre 2021) Toh, qualcuno non si è accorto di cosa è accaduto a Roma, ieri, sabato 18 settembre. Di che si parla? Presto detto: del raduno di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo per sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Michetti. Un appuntamento che ha raccolto migliaia di militanti e simpatizzanti, la piazza infatti era gremita, le immagini parlano da sole. Eppure, toh che caso, in pochi, pochissimi, hanno dato conto di un fatto dal grande peso specifico e politico. Noi di Libero, per esempio, abbiamo dedicato a quanto accaduto la foto di prima pagina dell'edizione di oggi, domenica 19 settembre. "Diecimila in piazza per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Toh, qualcuno non si è accorto di cosa è accaduto a Roma, ieri, sabato 18 settembre. Di che si parla? Presto detto: del raduno di Fratelli d'Italia indel Popolo per sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Michetti. Un appuntamento che ha raccolto migliaia di militanti e simpatizzanti, lainfatti era gremita, le immagini parlano da sole. Eppure, toh che caso, in pochi, pochissimi, hanno dato conto di un fatto dal grande peso specifico e politico. Noi di Libero, per esempio, abbiamo dedicato a quanto accaduto la foto di prima pagina dell'edizione di oggi, domenica 19 settembre. "Diecimila inper la ...

