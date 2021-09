Slovenia-Italia, primo set 10-7: Pinali mette a segno il settimo punto per gli azzurri (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTAprimo SET2-0 Parte meglio la Slovenia che si porta in vantaggio di due lunghezze.4-3 Infrazione da parte della Slovenia: chiesto il challenge. azzurri in... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTASET2-0 Parte meglio lache si porta in vantaggio di due lunghezze.4-3 Infrazione da parte della: chiesto il challenge.in...

Advertising

Coninews : AZZURRI IN FINALEEEEEEEEE! ?? A Katowice l'Italia supera anche la Serbia 3-1! Domani la super sfida con la Slovenia… - Eurosport_IT : ????? FINALEEEEEEEEEEEEE ????? L'Italia domina la Serbia e strappa il pass per la finale dell'Europeo contro la Sloven… - sportface2016 : +++#EuroVolleyM, un'#Italia strepitosa vola in finaleeeeeee! 3-1 contro la Serbia a Katowice, domenica alle 20.30 s… - cazznesoio : Io in questo momento che sto seguendo sia italia-slovenia a pallavolo che juve-milan - balc_anus : che vinca l’Italia o che vinca la Slovenia I stay winning in ogni caso #ItaliaSlovenia -