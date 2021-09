Slovenia-Italia 2-3 | anche gli azzurri del volley sono campioni d' Europa

(Di domenica 19 settembre 2021) L'delè campione d', ancora, per la seconda volta nella stessa estate. Dopo un'Olimpiade deludente,i maschietti, come le donne, si prendono una grossa...

Non è finita: il 4 settembre l'vince l'Europeo di pallavolo femminile, sfatando il tabù ...di ciclismo in Belgio e la conquista dell'Europeo di pallavolo maschile che ha battuto la3 - 2 (22 - 25, 25 - 20, 20 - 25, 25 - 20, 15 - 11) L'maschile segue l'esempio delle colleghe donne di quindici giorni fa e conquista il titolo europeo: è il n. 7 in 11 finali.L'Italia campione d'Europa di volley per la settima volta nella sua storia, la prima dal 2005. Battuta la Slovenia ai tie-break ...Debora Romano, compagna del portiere del Napoli Alex Meret, ha pubblicato un video su Instagram dove festeggia la vittoria dell'Europeo da parte della Nazionale italiana di pallavolo che ha vinto la ...