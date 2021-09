(Di domenica 19 settembre 2021) “Mi piace pensare a noiindelleche cercano di lottare per i diritti di tutti, per essere riconosciute al pari dei nostri colleghi uomini, per portare la parità dei sessi non solo a parole ma nei fatti” dichiara la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentinache nei panni della super eroina si è anche calata davvero, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Women ofsuperpotenti’ al Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza. “Grazie al Mufant per avermi dato la possibilità di ...

Advertising

nuovasocieta : Sganga: “Donne in politica sono come Wonder Woman” -

Ultime Notizie dalla rete : Sganga Donne

La Repubblica

...sul fatto che Valentinasia l'unica candidata donna tra i partiti principali del M5s: "Non vedo perché dovremmo stupirci. Qui c'è stato un sindaco donna, il Governo è fatto a metà di: ......sceglie ' partecipare, aprendo ai cittadini e alle categorie i meccanismi di concertazione ', quindi ' rimettere al centro le fasce più svantaggiate, a cominciare dai giovani e dalle'. ...Da Valentina Sganga in abito da Wonder Woman al colloquio di Stefano Lo Russo con il «Banksy torinese» Andrea Villa, in maschera specchiata. «Mi piace pensare a noi donne in politica come delle Wonder ..."Mi piace pensare a noi donne in politica come delle Wonder Woman che cercano di lottare per i diritti di tutti, per essere riconosciute al pari dei nostri colleghi uomini, per portare la parità dei s ...