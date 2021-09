Sex Education 3: La serie Netflix è fuori dal tempo, e per questo è plurale e inclusiva (Di domenica 19 settembre 2021) Sex Education 3, in streaming su Netflix dal 17 settembre, è fuori dal tempo e dallo spazio: una scelta voluta, che non è solo un esercizio di stile ma ha un significato più profondo. "La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo", cantavano i Bluvertigo ormai tanti anni fa. Ed essere fuori dal tempo, lungi dall'essere qualcosa di negativo, è stata fin da subito una delle carte vincenti della serie tv Sex Education, disponibile con la stagione 3 in streaming su Netflix dal 17 settembre. Sex ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021) Sex3, in streaming sudal 17 settembre, èdale dallo spazio: una scelta voluta, che non è solo un esercizio di stile ma ha un significato più profondo. "La condizione in cui mi trovo è propriodal", cantavano i Bluvertigo ormai tanti anni fa. Ed esseredal, lungi dall'essere qualcosa di negativo, è stata fin da subito una delle carte vincenti dellatv Sex, disponibile con la stagione 3 in streaming sudal 17 settembre. Sex ...

Advertising

orlaahh : molto bella la terza stagione di sex education - usless_kid : // sex education Eric cesso - tpwkcecilia : RT @W1LD3S7DR3AMS: la promozione di netflix per sex education>>>>>>>> - PIECEOFH3ART : RT @W1LD3S7DR3AMS: la promozione di netflix per sex education>>>>>>>> - arthursyooneki : Le donne di sex education non sono le mie fidanzatine e già per questo la mia vita è una merda. -