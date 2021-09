Serie A, Verona - Roma 3 - 2: primo ko per Mourinho (Di domenica 19 settembre 2021) Il Verona batte 3 - 2 la Roma in un match della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città veneta. Ai giallorossi non bastano il gol di Pellegrini al 36' e l'autorete di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) Ilbatte 3 - 2 lain un match della quarta giornata diA disputato allo stadio 'Bentegodi' della città veneta. Ai giallorossi non bastano il gol di Pellegrini al 36' e l'autorete di ...

Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 0-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Nulla da dire sullo sforzo. Ora al lavoro per capire gli errori' #VeronaRoma - Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 3-2, rete di Faraoni M. (VER) - 899Paolo : RT @conversedijulio: Venezia vs Spezia è la prima partita di Serie A dopo 13 anni, 5 mesi e 13 giorni in cui i nomi delle due sfidanti fann… - Liam20523910 : RT @SkySport: VERONA-ROMA 3-2 Risultato finale ? ? #Pellegrini (36’) ? #Barak (49’) ? #Caprari (54’) ? aut. #Ilic (58’) ? #Faraoni (63’) ?… -