Serie A, steccano le romane, prima vittoria per lo Spezia. (Di domenica 19 settembre 2021) Sono terminate le partite pomeridiane di Serie A, ora gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul big match di stasera, Juventus Milan. Venezia – Spezia 1-2 Nell’unica partita giocata alle 15, lo Spezia ottiene 3 punti fondamentali, vincendo lo scontro diretto per la salvezza in casa del Venezia. Gli uomini di Thiago Motta si portano in vantaggio al 13 minuto, con un tiro sotto l’incrocio di Bastoni da fuori area. Nella ripresa il Venezia trova il pari al 59 con Ceccaroni che di testa su cross di Busio insacca. Al 93 Bourabia, entrato dalla panchina scarica un destro dalla distanza che non lascia scampo al portiere e sigla il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 settembre 2021) Sono terminate le partite pomeridiane diA, ora gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul big match di stasera, Juventus Milan. Venezia –1-2 Nell’unica partita giocata alle 15, loottiene 3 punti fondamentali, vincendo lo scontro diretto per la salvezza in casa del Venezia. Gli uomini di Thiago Motta si portano in vantaggio al 13 minuto, con un tiro sotto l’incrocio di Bastoni da fuori area. Nella ripresa il Venezia trova il pari al 59 con Ceccaroni che di testa su cross di Busio insacca. Al 93 Bourabia, entrato dalla panchina scarica un destro dalla distanza che non lascia scampo al portiere e sigla il ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie steccano Serie A: l'Inter frena, Roma, Napoli, Milan in testa Sprofonda la Juve, steccano Atalanta e Inter, il Milan di Ibrahimovic batte la Lazio (2 - 0), la Roma supera il Sassuolo grazie ad un gol di El Shaarawy nel recupero e il campionato diventa una sciarada intrigante ...

Roma batte il Sassuolo nel finale con un gol di El Shaarawy ...in cerca dei tre punti per agganciare Napoli e Milan in vetta alla classifica non steccano e ...!1) tutte le notizie di roma sassuolo serie - a Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": ...

Serie D: Athletic Carpi-Bagnolese 0-2, i biancorossi steccano la prima di campionato - Parlandodisport.it Parlando di Sport ANSA.it Sport Calcio Partita Calcio - ANSA.it: Risultati e classifiche calcio, serie a, serie b, champions league, europa league, premier league, liga, bundesliga in tempo reale. Notizie, interviste ed approfondimenti su giocator ...

Serie C, il Palermo non punge, Brunori sbaglia un rigore, al Barbera col Catanzaro è 0-0 Al Barbera finisce 0-0 la sfida tra il Palermo ed il Catanzaro al termine di 90 minuti che hanno visto i rosa attaccare senza pungere. Grande rammarico per Brunori che nel finale del primo tempo ha ca ...

Sprofonda la Juve, steccano Atalanta e Inter, il Milan di Ibrahimovic batte la Lazio (2 - 0), la Roma supera il Sassuolo grazie ad un gol di El Shaarawy nel recupero e il campionato diventa una sciarada intrigante