"Sei lì perché gay". Insulti social alla finalista di Miss Mondo (Di domenica 19 settembre 2021) Erika Mattina è riuscita a passare la selezione con altre 24 ragazze. Ha una pagina Instagram con la fidanzata Martina sulla quale è stata ricoperta di Insulti Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 settembre 2021) Erika Mattina è riuscita a passare la selezione con altre 24 ragazze. Ha una pagina Instagram con la fidanzata Martina sulla quale è stata ricoperta di

Ultime Notizie dalla rete : Sei perché "Sei lì perché gay". Insulti social alla finalista di Miss Mondo Sulla loro pagina Instagram "le perle degli omofobi" c'è chi ha scritto che "è passata solo perché ... Gli insulti sui social "Siccome sei lesbica dichiarata allora ti fanno passare a prescindere", ha ...

