SBK Barcellona, Razgatlioglu si riprende la vetta: 'Sono tornato a sorridere' (Di domenica 19 settembre 2021) 'Che anno strano, eh? La classifica cambia ad ogni gara. Il mio team ha detto che Sono davanti di un punto. Sono tornato a sorridere'. Queste le prime parole di Toprak Razgatlioglu , al termine di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) 'Che anno strano, eh? La classifica cambia ad ogni gara. Il mio team ha detto chedavanti di un punto.'. Queste le prime parole di Toprak, al termine di ...

