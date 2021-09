“Sapevamo sarebbe successo”. Brutto colpo per Amadeus, la notizia arrivata poco fa (Di domenica 19 settembre 2021) Maria De Filippi torna in video e fa subito boom. Canale 5, dopo le nette sconfitte nei due giorni precedenti patite da Star in the Stars, il nuovo programma guidato da Ilary Blasi, e dal Grande Fratello Vip, può sorridere. Per Amadeus, invece, una brutta notizia. Una notizia che era nell’aria visto la montagna che il conduttore si è trovato davanti. Nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, su Rai1 Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The Walk 939.000 (6.8%). Su Canale 5 Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Su Rai2 la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Maria De Filippi torna in video e fa subito boom. Canale 5, dopo le nette sconfitte nei due giorni precedenti patite da Star in the Stars, il nuovo programma guidato da Ilary Blasi, e dal Grande Fratello Vip, può sorridere. Per, invece, una brutta. Unache era nell’aria visto la montagna che il conduttore si è trovato davanti. Nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, su Rai1 Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The Walk 939.000 (6.8%). Su Canale 5 Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Su Rai2 la ...

Advertising

CorasaoMatteo : Ma che palle tutte queste polemiche dopo due sconfitte, che l'inizio sarebbe stato in salita lo sapevamo, ma adesso… - Marco_dreams : Sapevamo che l‘aria calda sale in alto così pensammo di ‘ingabbiarla’ in un grande pallone: usammo la tela di sacco… - diavolisempre : sapevamo tutti dopo questo tweet come sarebbe finita - Giulio_Nosotti : Il nostro viaggio comincia con una bella spazzolata. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però non cos… - headandthoughts : @Nicolet08905802 @Dennis_Fantina @taleequaleshow @pierpaolopretel Dennis, Ciro e il nostro Pedro..il trio che sapev… -