San Gennaro | si è sciolto il sangue del Santo patrono di Napoli

(Di domenica 19 settembre 2021) Si èildi San, ildi. Un avvenimento gioioso per tutta la popolazione partenopea (ma non solo) onora la tradizione legata al Martire Si è ripetuto il miracolo. Alle 10:00 è stato rivelato ai fedeli che si èildi Sandi. A dare per primo l’annuncio è stato monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di. Dopo aver diffuso la notizia, un membro delegato della Deputazione di San ...

TRENTO. "Troppa grazia?!". Il riferimento è tutto per la concomitanza della festa del taumaturgo per eccellenza alle falde del Vesuvio e la liquefazione del suo sangue con la più prosaica prima volta del ...Per la prima volta dalla sua nomina, il neo arcivescovo dibNapoli, monsignor Domenico Battaglia, ha potuto annunciare che si è ripetuto il 'miracolo' di. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. 'Il sangue si è sciolto' ha annunciato ai fedeli l'arcivescovo Battaglia. L'annuncio è stato accolto come di ...Giorno di San Gennaro a Napoli: quest’anno si è ripetuto il “miracolo” dello scioglimento del sangue del santo, contenuto in una ampolla. Ecco perché Il 19 settembre è il giorno in cui si festeggia Sa ...«Il prodigioso evento della liquefazione del sangue nella festa liturgica in onore del Santo Patrono di Napoli e della Campania rinnova, nel tempo della pandemia, il suo valore ...