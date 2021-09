Salerno | disabilità e sport | tavola rotonda con Alessandra Locatelli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguono le visite dei dirigenti nazionali del partito in provincia di. Dopo il segretario federale Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti, è la volta della responsabile nazionale del Dipartimentodella Lega, on.lee inclusione saranno i temi della/esibizione organizzata dal responsabile regionale per leTony Siniscalco in programma domani, 20 settembre, alle ore 09:30 presso il ...