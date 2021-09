Salernitana multata dal Giudice Sportivo a causa dei suoi tifosi: il motivo (Di domenica 19 settembre 2021) La Salernitana è stata multata di € 3.000,00 dal Giudice Sportivo. La sanzione è arrivata a causa del lancio di una bottiglietta da parte della curva granata nei confronti di Duvan Zapata, nel corso di Salernitana-Atalanta di sabato sera. Il lancio è arrivato al 30' del secondo tempo, subito dopo la rete dell'attaccante colombiano: l'ex Napoli ha esultato sotto la curva dei tifosi di casa ed è stato colpito da una bottiglietta di plastica. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per lui. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 settembre 2021) Laè statadi € 3.000,00 dal. La sanzione è arrivata adel lancio di una bottiglietta da parte della curva granata nei confronti di Duvan Zapata, nel corso di-Atalanta di sabato sera. Il lancio è arrivato al 30' del secondo tempo, subito dopo la rete dell'attaccante colombiano: l'ex Napoli ha esultato sotto la curva deidi casa ed è stato colpito da una bottiglietta di plastica. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per lui.

