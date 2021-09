Russia, primi risultati delle legislative: il partito di Putin in netto calo, boom dei comunisti (Di domenica 19 settembre 2021) Il partito di Vladimir Putin ha vinto ancora una volta le elezioni legislative in Russia, facendo registrare tuttavia un netto calo dei consensi rispetto ai risultati del 2016, mentre il partito comunista ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle scorse consultazioni. Secondo i risultati preliminari comunicati dalla commissione elettorale, relativi al 9% dei seggi, Russia unita è ancora il primo partito del paese, con il 38,75% dei voti, in forte calo dal 54,2% registrato nel 2016, mentre ... Leggi su tpi (Di domenica 19 settembre 2021) Ildi Vladimirha vinto ancora una volta le elezioniin, facendo registrare tuttavia undei consensi rispetto aidel 2016, mentre ilcomunista ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle scorse consultazioni. Secondo ipreliminari comunicati dalla commissione elettorale, relativi al 9% dei seggi,unita è ancora il primodel paese, con il 38,75% dei voti, in fortedal 54,2% registrato nel 2016, mentre ...

Advertising

Der_Dutschi : RT @duca86: Arrivano i primi risultati preliminari delle elezioni in #Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, al momento ha il 38,6% (co… - tg2rai : Elezioni in Russia per la Duma. Molte contestazioni e bassa affluenza. Primi exit poll: partito di Putin in testa,… - MMastrantuono : RT @SBidimedia: Elezioni Russia ???? > Primi risultati, 9% scrutinato Russia Unita 38,8% KPRF (Comunisti) 25,1% LDPR (Lib.Dem) 9,6% NL (Cen… - duca86 : Arrivano i primi risultati preliminari delle elezioni in #Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, al momento ha… - AngelaAngelmi : RT @SBidimedia: Elezioni Russia ???? > Primi risultati, 9% scrutinato Russia Unita 38,8% KPRF (Comunisti) 25,1% LDPR (Lib.Dem) 9,6% NL (Cen… -