Russia, arrivano i primi risultati del voto: il partito di Putin è avanti con oltre il 40% (Di domenica 19 settembre 2021) Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, è ancora in testa. Con il 15% di schede scrutinate la formazione politica che guida la Russia da 20 anni ha ottenuto il 41,17% delle preferenze. Il partito comunista è al secondo posto con il 23,9% dei voti, il partito Liberal-Democratico è al 9,07% dei voti, Nuovo Popolo al 7,32% e Russia Giusta al 6,97%. La soglia per entrare nella Duma è il 5%. La Duma è la camera bassa dell’Assemblea Federale mentre la camera alta si chiama Consiglio Federale della Russia. Alle elezioni non partecipa Alex Navalny, il ... Leggi su open.online (Di domenica 19 settembre 2021)Unita, ildi Vladimir, è ancora in testa. Con il 15% di schede scrutinate la formazione politica che guida lada 20 anni ha ottenuto il 41,17% delle preferenze. Ilcomunista è al secondo posto con il 23,9% dei voti, ilLiberal-Democratico è al 9,07% dei voti, Nuovo Popolo al 7,32% eGiusta al 6,97%. La soglia per entrare nella Duma è il 5%. La Duma è la camera bassa dell’Assemblea Federale mentre la camera alta si chiama Consiglio Federale della. Alle elezioni non partecipa Alex Navalny, il ...

Advertising

AndreaMarango20 : RT @LucaSebastiani_: Arrivano tantissimi video di brogli e manipolazioni durante le elezioni di questi giorni in #Russia. Difficili da veri… - Der_Dutschi : RT @duca86: Arrivano i primi risultati preliminari delle elezioni in #Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, al momento ha il 38,6% (co… - duca86 : Arrivano i primi risultati preliminari delle elezioni in #Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, al momento ha… - MissMcphista : RT @LucaSebastiani_: Arrivano tantissimi video di brogli e manipolazioni durante le elezioni di questi giorni in #Russia. Difficili da veri… - LucaSebastiani_ : Arrivano tantissimi video di brogli e manipolazioni durante le elezioni di questi giorni in #Russia. Difficili da v… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia arrivano Russia, arrivano i primi risultati del voto: il partito di Putin è avanti con oltre il 40% Il Partito comunista è al secondo posto con il 23,9% dei voti , il Partito Liberal - Democratico è al 9,07% dei voti , Nuovo Popolo al 7,32% e Russia Giusta al 6,97% . La soglia per entrare nella ...

Pesaro - l'Aerobica italiana è un Gruppo di campioni! Bronzo per Nacci e la coppia Bullo - Patteri 3.277) arrivano alle spalle della Russia di Aleksei Germanov, Anton Kolobov e Petr Perminov, bronzo con 22.200. Il titolo va ad una straordinaria Bulgaria. Le stelle Tihomir Barotev, Antonio Papazov, ...

Crescita esponenziale dell’immobiliare a Lubiana. Arrivano anche i costruttori russi Il Piccolo Il Partito comunista è al secondo posto con il 23,9% dei voti , il Partito Liberal - Democratico è al 9,07% dei voti , Nuovo Popolo al 7,32% eGiusta al 6,97% . La soglia per entrare nella ...3.277)alle spalle delladi Aleksei Germanov, Anton Kolobov e Petr Perminov, bronzo con 22.200. Il titolo va ad una straordinaria Bulgaria. Le stelle Tihomir Barotev, Antonio Papazov, ...