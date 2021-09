Rugby femminile, Qualificazioni Coppa del Mondo 2022: Spagna-Scozia 22-27. Girone equilibratissimo (Di domenica 19 settembre 2021) A Parma, al termine di un match molto equilibrato, la Spagna perde contro la Scozia per 22-27 nel secondo match del secondo turno delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2022 di Rugby femminile: il Girone diventa equilibratissimo, tutte le formazioni sono a quota 5, tutto si deciderà all’ultima giornata. Nel primo tempo si registrano tre mete per parte ed è la Spagna ad andare al riposo in vantaggio sul 19-17. Nella ripresa c’è una sola meta, ed è dell’Irlanda, che incamera così il punto di bonus ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) A Parma, al termine di un match molto equilibrato, laperde contro laper 22-27 nel secondo match del secondo turno delleEuropee alladeldi: ildiventa, tutte le formazioni sono a quota 5, tutto si deciderà all’ultima giornata. Nel primo tempo si registrano tre mete per parte ed è laad andare al riposo in vantaggio sul 19-17. Nella ripresa c’è una sola meta, ed è dell’Irlanda, che incamera così il punto di bonus ...

