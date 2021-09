(Di domenica 19 settembre 2021), 19 set (Adnkronos) - "Unadel Popolo così bella, gremita e tricolore, come quella di ieri per la manifestazione in sostegno della candidatura di Michetti a sindaco dicon Giorgia Meloni, mostra ancora una volta che Fratelli d'Italia è il partito degli italiani. Una grande partecipazione che conferma lae, allo stesso tempo, cometo dalla censura della maggior parte giornali,i nostri. Siamo sulla strada giusta per liberare la Nazione dalla sinistra e dal M5S.”. Lo dichiara il capogruppo di ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: Lollobrigida, 'piazza piena dimostra nostra crescita e terrorizza avversari'... - beneventoapp : Milano: Lollobrigida a Romeo, ‘Feltri indipendente, non in governo che ricicla Fornero’: Roma, 18 set. (Adnkronos)… - rosydesimone1 : @RaiPortaaPorta La sondagista si è arrampicata sugli specchi Lollobrigida FdI l ha affossata:pd primo partito xché… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #gina lollobrigida, beni all'asta: nuovo #processo all'ex manager dell'attrice - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #gina lollobrigida, beni all'asta: nuovo #processo all'ex manager dell'attrice -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lollobrigida

SardiniaPost

... segretario Generale Dell'Istituto Internazionale per il cinema educativo, con sede a. L'... Brigitte Bardot e dive italiane come la grande Sophia Loren, Ginae i maestosi Alberto ...C'è l'idea di, sì, ma anche quella per il governo del Paese che Fratelli d'Italia intende ... Ci sono i capigruppo alla Camera e al Senatoe Ciriani, svariati parlamentari, il ...Roma, 19 set (Adnkronos) - "Una piazza del Popolo così bella, gremita e tricolore, come quella di ieri per la manifestazione in sostegno della candidatura di Michetti a sindaco di Roma con Giorgia Mel ...Ieri la manifestazione di Fratelli d’Italia a Roma con la leader Giorgia Meloni che ha suonato la carica e lanciato la volata al candidato ...