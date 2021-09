Roma: le parole di Mourinho dopo la sconfitta col Verona! (Di domenica 19 settembre 2021) E’ arrivata la prima sconfitta stagionale per la Roma di Josè Mourinho, i giallorossi sono caduti 3-2 sul campo del Verona. Intervistato nella sala stampa del Bentogodi ecco le dichiarazioni del tecnico della Roma. Mourinho ha risposto alla domanda “hanno influito le condizioni del campo?”. “Il terreno era ottimo, meglio di quello dell’Olimpico. Era in perfette condizioni. L’arbitro ha fatto molto bene, anche sul nostro gol è stato bravo a dare un vantaggio. I nostri tifosi sono stati molto bravi, abbiamo perso senza scuse. Abbiamo perso una partita, non dieci. Da giovedì prossimo dobbiamo cercare ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 settembre 2021) E’ arrivata la primastagionale per ladi Josè, i giallorossi sono caduti 3-2 sul campo del Verona. Intervistato nella sala stampa del Bentogodi ecco le dichiarazioni del tecnico dellaha risposto alla domanda “hanno influito le condizioni del campo?”. “Il terreno era ottimo, meglio di quello dell’Olimpico. Era in perfette condizioni. L’arbitro ha fatto molto bene, anche sul nostro gol è stato bravo a dare un vantaggio. I nostri tifosi sono stati molto bravi, abbiamo perso senza scuse. Abbiamo perso una partita, non dieci. Da giovedì prossimo dobbiamo cercare ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma parole Roma, la delusione dei tifosi: "Non è cambiato niente" Nel corso degli ultimi giorni erano arrivati i complimenti di Francesco Totti che gli aveva dato una sorta di investitura sul futuro della Roma. Parole che sembrano aver sortito l'effetto sperato ...

Mourinho: 'Roma, nulla da dire sullo sforzo. Ora capiamo gli errori' Sconfitti al Bentegodi per 3 - 2 (reti di Barak, Caprari e Faraoni per l'Hellas, Pellegrini e autorete di Ilic per la Roma), i giallorossi falliscono così il sorpasso sull'Inter . Queste le parole, ...

Maratona di Roma, corre anche Raggi. Ecco i vincitori RomaToday Roma, la delusione dei tifosi: “Non è cambiato niente” I fan giallorossi demoralizzati dopo la sconfitta sul campo del Verona incolpano i soliti errori difensivi, già visti nella scorsa stagione con la guida di Fonseca ...

Serie A, problemi tecnici su DAZN: cosa preoccupa i tifosi Problemi tecnici su DAZN durante Verona-Roma e Lazio-Cagliari: utenti e tifosi preoccupati soprattutto per un aspetto.

