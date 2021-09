Roma, in scooter senza casco. Al controllo scoprono che era stato rubato (Di domenica 19 settembre 2021) Un 38enne Romano è stato denunciato nel corso della scorsa notte dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante per i reati di ricettazione e tentato furto. Il 38enne è stato notato dai militari in via dei Volsci mentre era alla guida di un motociclo, senza casco. Per questo motivo è stato subito bloccato. I controlli I controlli effettuati alla banca dati, hanno permesso ai Carabinieri di accertare che lo scooter sul quale viaggiava il 38enne, era stato denunciato rubato da una Romana 48enne, e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 settembre 2021) Un 38enneno èdenunciato nel corso della scorsa notte dai Carabinieri della CompagniaPiazza Dante per i reati di ricettazione e tentato furto. Il 38enne ènotato dai militari in via dei Volsci mentre era alla guida di un motociclo,. Per questo motivo èsubito bloccato. I controlli I controlli effettuati alla banca dati, hanno permesso ai Carabinieri di accertare che losul quale viaggiava il 38enne, eradenunciatoda unana 48enne, e che ...

