Roma | Cristante |  «Abbiamo sbagliato tutti Stanchezza? Zero scuse»

(Di domenica 19 settembre 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlato al termine del match perso contro il Verona: le sue dichiarazioni Bryan, centrocampista della, ha parlato al termine del match perso contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «qualche scelta difensiva, qualche scelta con la palla. Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà nei primi 15 minuti e nontenuto duro. Se siamo stanchi? Come, non è una scusante., ...

Advertising

angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - OfficialASRoma : BRYAAAAAAAAAAAAAAAN! @CRISTANTE! Ci porta avanti lui! DAJE ROMA! #RomaSassuolo 1-0 - OfficialASRoma : Fine primo tempo! Ci porta avanti @Cristante ?? DAJE ROMA!???? #RomaSassuolo | #ASRoma - SaverioTolomeo : @albese5 @cavallodipietra @and_aprile @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Mourinho ha sempre vinto con i campioni. Manci… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #Cristante: 'Commessi errori in tutti i ruoli, ma dobbiamo ripartire forte' Il centrocampista giallorosso: 'Nel second… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cristante

- Prima sconfitta per la, la squadra di Mourinho ha perso al Bentegodi 3 - 2 contro il Verona di Tudor. Dopo il ... Al termine del matchè intervenuto ai microfoni delle emittenti ...Il pareggio per laarriva al 58' su un autogol di Ilic che insacca nella propria porta un ... conche ha chiuso in ritardo, ha comodamente messo la palla sotto la traversa. Anche in ..."Come tutti, non è una scusante". Ti sbracciavi verso gli attaccanti. Molto dipende dal loro lavoro. Le difficoltà sono nate da una prima pressione non sempre continua "Quando prendi 3 gol abbiamo ...Verona, 19 set. - Il Verona batte 3-2 la Roma in un match della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città veneta. Ai giallorossi ...