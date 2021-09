Rocket League | PG Esports crea una lega professionale italiana

(Di domenica 19 settembre 2021) Fa il suo esordio l’ItalianChampionship, laesport organizzata da PGe dedicata ai giocatori italiani diQuando si parla di esport non si può fare a meno di pensare a, la cui terza stagione è cominciata la scorsa primavera, che con il suo enorme successo ha superato qualsiasi aspettativa. Un fenomeno che in Italia ha sviluppato una grande community di appassionati e un campionato amatoriale di altissimo livello che era ormai pronto per essere lanciato nell’olimpo delle competizioni professionali. Il gioco è stato ...

Tra grandi classici comeof Legends o, è possibile trovare anche diverse nuove esperienze che hanno già saputo colpire nel segno creandosi una folta community di appassionati. ...Oggi la concorrenza è troppo vasta, con Mario Kart 8,e Forza Horizon ad abbracciare vari aspetti del racing game più "social". Intanto Crash Bandicoot 4: It's About Time, è stato l'...Fa il suo esordio l'Italian Rocket Championship, la lega esport organizzata da PG Esports e dedicata ai giocatori italiani di Rocket League.All’inizio di questa estate abbiamo detto che stiamo lavorando per portare un sistema di chat vocale migliorato e più completo su Rocket League. Siamo sulla buona strada per riportarla nel gioco ...