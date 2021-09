Rizzardi Yacht | il punto di forza? La personalizzazione del prodotto

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 19 settembre 2021) Life&People.it Si è aperto (16 – 21 Settembre) il Salone Internazionale Nautico di Genova, l’evento per eccellenza legato alle imbarcazioni del Mediterraneo: il più rappresentativo per il Made in Italy del settore. Fra i protagonisti della manifestazione anche Corrado, direttore di, che si racconta a Life&People Magazine in una intervista a Genova proprio in occasione del Salone. L’azienda, fondata dal padre Gianfranco, rappresenta undi riferimento per gli appassionati di yatch italiani (ed internazionali). Un’eccellenza italiana ...