Ricordate l’ex letterina Morena Salvino? A 43 anni è così (Di domenica 19 settembre 2021) Se seguivate il programma Passaparola sicuramente ricorderete l’ex letterina mora Morena Salvino: ecco com’è oggi a 43 anni. Correva l’anno 2002 quando tra le letterine di Passaparola c’era una bella ragazza mora e dai lunghi capelli ricci. Stiamo parlando di Morena Salvino chi se la ricorda? Insieme a Ilary Blasi, Alessia Ventura e Francesca Lodo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 19 settembre 2021) Se seguivate il programma Passaparola sicuramente ricorderetemora: ecco com’è oggi a 43. Correva l’anno 2002 quando tra le letterine di Passaparola c’era una bella ragazza mora e dai lunghi capelli ricci. Stiamo parlando dichi se la ricorda? Insieme a Ilary Blasi, Alessia Ventura e Francesca Lodo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

