Regioni in zona gialla da lunedì 20 settembre 2021: quali località rischiano di cambiare colore (Di domenica 19 settembre 2021) Si torna a parlare di zona gialla. Ad ora, per quanto riguarda il cambio di colore, la Regione Sicilia è l'unica a essere in una zona diversa dal bianco: la gialla. Adesso, alcune Regioni potrebbero unirsi alla Sicilia e passare così da zona bianca a zona gialla. I parametri per il cambio di colore Le Regioni che potrebbero passare da zona bianca a gialla sono caratterizzate da: Incidenza settimanale superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti; Ricoveri in area medica ...

