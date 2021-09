Referendum e firme digitali, giuristi e parlamentari Pd tirano il freno, +Europa non ci sta.... (Di domenica 19 settembre 2021) Prima i costituzionalisti , nonché ex giudici della Consulta, Giovanni Maria Flick, che critica a fondo gli aspetti "seducenti e problematici della digitalizzazione" e Vladimiro Zagrebelsky ("il ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 settembre 2021) Prima i costituzionalisti , nonché ex giudici della Consulta, Giovanni Maria Flick, che critica a fondo gli aspetti "seducenti e problematici dellazzazione" e Vladimiro Zagrebelsky ("il ...

Advertising

TgLa7 : Cannabis: referendum, raggiunte le 500 mila firme - marcocappato : Nel giorno delle 500.000 firme sul #ReferendumCannabis, #Salvini e #Letta litigano sui #tamponi gratuiti. Sempre su… - marcocappato : Dal Pd finalmente una parola chiara sui referendum! Ma no, che avete capito...è per aumentare le firme necessarie!… - homefar2001 : @liliaragnar @VedeleAngela @MessoraClaudio @Danze62010759 I vantaggi del referendum: 1) mobilitazione (cittadinanz… - Tempopersoh : RT @lucaparanoid: È partita una raccolta firme per fare un referendum contro il Green pass. E niente, già sto immaginando quando chiederann… -