(Di domenica 19 settembre 2021) Il croato è il primo giocatore del Milan ad andare in rete per tre presenze di fila contro i bianconeri da quando ci sono i tre punti. E in queste prime 5 partita ha già fatto 2 gol e 2 assist Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

MarSte92__ : RT @Gazzetta_it: #Rebic vede la Juve e si scatena: 3 gol negli ultimi tre incroci #JuveMilan - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: #Rebic vede la Juve e si scatena: 3 gol negli ultimi tre incroci #JuveMilan - ilcirotano : Rebic vede la Juve e si scatena: tre gol negli ultimi tre incroci - - sportli26181512 : Rebic vede la Juve e si scatena: tre gol negli ultimi tre incroci: Rebic vede la Juve e si scatena: tre gol negli u… - Gazzetta_it : #Rebic vede la Juve e si scatena: 3 gol negli ultimi tre incroci #JuveMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic vede

... questa volta non di Szczesny ma di tutto il resto del reparto che ha lasciato saltareda ... La classifica è impietosa e lapenultima, staccatissima da chi corre per scudetto e Champions ...- 'I meriti glieli do tutti i giorni, ha grandissima intensità e qualità. Gioca in tutti i ... Quando c'è il senso di appartenenza si'.La Signora senza vittorie dopo quattro partite per la prima volta dopo 60 anni: condannata per la terza volta dagli episodi e dal fatto che la squadra si abbassa troppo ...Guardando a numeri e statistiche della partita tra Juventus e Milan si può segnalare un dato riguardante Ante Rebic. Il croato è il primo giocatore del Milan a segnare per ...