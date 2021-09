Reazione a Catena 19 settembre 2021 | i Fraintesi vincono 55mila euro

Advertising

irpiniatimes1 : Continua la corsa dei Fraintesi a Reazione a Catena, vinti altri 55mila euro - fizzyIemonade : ho indovinato l’ultima parola di reazione a catena ???????? - GColavecchi : @Reazione_Fan riducete il tempo per l'ultima catena - pastaIpesto : comunque io da quando non c’è più mia mamma incapace di guardare i programmi a quest’ora tipo l’eredità o reazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Certo, la corazzata rappresentata daè difficile da oscurare, ma gli ascolti non troppo entusiasti di Caduta Libera sono anche da imputare alla scelta di Mediaset di trasmettere per ...A RUOTA LIBERA 18.4520.00TG1 TELEGIORNALE 20.35 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO 21.25 DA GRANDE 0.05 SPECIALE TG1 Attualità Programmi Tv su Rai 2 6.00 RAINEWS24 6.30 NEWTON EDU 7.00 ...Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Asc ...Marco Liorni si complimenta con i Fraintesi, di nuovo vincitori a Reazione a catena: "Presa l'ultima parola!" E' andata finalmente di nuovo bene per i ...