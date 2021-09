Quando e dove vedere la finale degli Europei di pallavolo tra Italia e Slovenia? (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il trionfo della Nazionale femminile, anche quella maschile sogna di ripetere la stessa impresa agli Europei di volley. Nella semifinale di ieri, l’Italia è riuscita a battere la forte Serbia grazie ad una fantastica prestazione collettiva. Dopo aver vinto i primi due set (29-27 e 25-22), gli azzurri hanno subito il ritorno dei serbi nella terza frazione (23-25) ma non si sono scomposti, conquistando il quarto set (25-18) e volando così in finale. LEGGI ANCHE => Olimpiadi, il Ct della pallavolo e il suo j’accuse ai social dopo l’eliminazione Ad attendere la Nazionale maschile di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il trionfo della Nazionale femminile, anche quella maschile sogna di ripetere la stessa impresa aglidi volley. Nella semidi ieri, l’è riuscita a battere la forte Serbia grazie ad una fantastica prestazione collettiva. Dopo aver vinto i primi due set (29-27 e 25-22), gli azzurri hanno subito il ritorno dei serbi nella terza frazione (23-25) ma non si sono scomposti, conquistando il quarto set (25-18) e volando così in. LEGGI ANCHE => Olimpiadi, il Ct dellae il suo j’accuse ai social dopo l’eliminazione Ad attendere la Nazionale maschile di ...

Advertising

emergency_ong : 'Tutti i nostri ospedali e cliniche in #Afghanistan sono aperti. Continuiamo a fare questo da 22 anni. EMERGENCY è… - Maxdero : #Salvini vuole il #nucleare in #Lombardia? Dica dove la costruirebbe, quando sarebbe operativa e quanto costerebbe… - WeCinema : 'Quando mi dicono 'ancora un film con Toni Servillo?', io dico 'guardate dove sono arrivato con lui...' Il Leone d… - ClaraMutsc : Stasera 'PANDEMIC' quando finirà? Domanda che non saprei rispondere, sappiamo da dove dovrebbe essere cominciata ..… - Daniele32311507 : @jcrvo @meriadocco @marioadinolfi Per la solita logica, esistono tanti farmaci dove la guida è vietata dopo l'assun… -