Pugilato: Michele Broili va sul ring coi simboli nazisti, Fpi lo deferirà alla giustizia federale (Di domenica 19 settembre 2021) La Federazione Pugilistica Italiana denuncerà alla giustizia federale il pugile Michele Broili, per alcuni tatuaggi “inneggianti al nazismo”, tra cui il totenkopf delle Ss, che sono stati notati ieri durante l’incontro con Hassan Nourdine per il titolo italiano superpiuma al Palachiarbola di Trieste. Michele Broili, il comunicato della Federazione Pugilistica Italiana La Fpi, si legge in un comunicato, «venuta a conoscenza e preso atto della situazione emersa nel corso dell’incontro di Pugilato disputatosi in data 18.09.2021 a Trieste tra i Pugili ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 settembre 2021) La Federazione Pugilistica Italiana denunceràil pugile, per alcuni tatuaggi “inneggianti al nazismo”, tra cui il totenkopf delle Ss, che sono stati notati ieri durante l’incontro con Hassan Nourdine per il titolo italiano superpiuma al Palachiarbola di Trieste., il comunicato della Federazione Pugilistica Italiana La Fpi, si legge in un comunicato, «venuta a conoscenza e preso atto della situazione emersa nel corso dell’incontro didisputatosi in data 18.09.2021 a Trieste tra i Pugili ...

