Probabili formazioni Spezia-Juventus | quinta giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 19 settembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 tutto pronto al Picco per questo scontro che mette di fronte i liguri, a caccia di punti salvezza, e i bianconeri che dopo un pessimo avvio di campionato hanno l’obbligo di vincerle tutte per risalire la classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le scelte dei due tecnici. QUI– Thiago Motta lancia Antiste dal 1? in avanti con Gyasi e Verde ai suoi lati, in difesa torna ...