Probabili formazioni Milan-Venezia | quinta giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 19 settembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 22 settembre a San Siro con le due squadre impegnate per i tre punti in palio e con obiettivi diversi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Pioli conta di recuperare Ibrahimovic con Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers sulla trequarti. Kessie e Tonali in ...