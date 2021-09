Premier League, Burnley-Arsenal: tafferugli tra tifosi, la FA indaga (Di domenica 19 settembre 2021) Nuovi scontri tra tifosi in Inghilterra. In particolare, la Football Association ha aperto un’indagine in merito ai tafferugli tra supporters rivali al termine di Burnley-Arsenal, gara di Premier League giocata ieri al Turf Moor e vinta per 1-0 dai Gunners grazie alla punizione di Odegaard. I tifosi si sono spinti a vicenda verso la barriera che separa la zona riservata agli ospiti da quella che accoglie i tifosi di casa al termine del match. Sono state lanciate anche delle bottiglie. I disordini sono durati circa 10 minuti. La Fa ha così deciso di ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Nuovi scontri train Inghilterra. In particolare, la Football Association ha aperto un’indagine in merito aitra supporters rivali al termine di, gara digiocata ieri al Turf Moor e vinta per 1-0 dai Gunners grazie alla punizione di Odegaard. Isi sono spinti a vicenda verso la barriera che separa la zona riservata agli ospiti da quella che accoglie idi casa al termine del match. Sono state lanciate anche delle bottiglie. I disordini sono durati circa 10 minuti. La Fa ha così deciso di ...

