Portici | fuochi d’artificio e cuccioli terrorizzati M5S | “Amministrazione si finge animalista”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il Movimento 5 Stelle dicontinua a denunciare una situazione allarmante e di degrado sociale: l’esplosione, tutte le notti, diche terrorizzano gli amici a quattro zampe e stravolgono il sonno dei cittadini. “Stiamo denunciando questo fenomeno da anni e ci dispiace che in questa battaglia di civiltà e in difesa degli animali, non troviamo unione d’intenti con chi a questo punto definiremmo dei finti animalisti – denuncia il Movimento 5 Stelle -. Le nostre denunce partono dal 2018 ma nulla è cambiato. Denunciammo che all’esterno di un locale, dove venne ...