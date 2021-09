Politica e camorra, indagini chiuse per 12: anche ex sindaco, primario e amministratori (Di domenica 19 settembre 2021) CAPUA – La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiuso le indagini per l’inchiesta “Money for nothing” su Politica, imprenditoria e camorra a Capua. Tra i 12 indagati per i quali potrebbe profilarsi ora un processo c’è Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua e primario del Cardarelli di Napoli. Politica e camorra, indagini chiuse per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 settembre 2021) CAPUA – La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiuso leper l’inchiesta “Money for nothing” su, imprenditoria ea Capua. Tra i 12 indagati per i quali potrebbe profilarsi ora un processo c’è Carmine Antropoli, exdi Capua edel Cardarelli di Napoli.per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

