Pizzarotti gongola | ' Parma quarta? Buon lavoro e serietà pagano sempre'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pizzarotti gongola

ParmaToday

'La dimostrazione che il buon lavoro e la serietà pagano - ha scritto il sindaco Federicosu Facebook - . Sono stati anni intensi, densi e impegnativi. Siamo partiti, come tutti sapete, da ...... storico sorpasso sulla Lega di Salvini: MeloniSe in un primo momento la gestione dell'... Federico, primo sindaco del M5s in un capoluogo in Italia, e poi espulso, scende ancora al ...