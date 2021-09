Advertising

FirenzePost : Pietrasanta: morta 80enne rimasta ustionata nell’incendio della palazzina - Naz_Viareggio : Incendio Pietrasanta, morta l'anziana rimasta ustionata nel rogo - zazoomblog : Incendio Pietrasanta morta lanziana rimasta ustionata nel rogo - #Incendio #Pietrasanta #morta - qn_lanazione : Incendio Pietrasanta, morta l'anziana rimasta ustionata nel rogo -

Ultime Notizie dalla rete : Pietrasanta morta

Non ce l'ha fatta, èa Cisanello l'anziana che era rimasta ferita nell'incendio scoppiato la scorsa domenica a. Rogo in un palazzo: due intossicati, ustionati una donna e un vigile del fuoco1 - - >- E'dopo una settimana di agonia ustionata dall'incendio divampato in una palazzina a. Almarosa Santucci è deceduta a 80 anni per le gravi ustioni riportate, ...È morta Anna Chromy, pittrice e scultrice che forgiò la sua arte in Austria e Francia, studiò con Salvador Dalí e dagli anni 80 aveva scelto gli artigiani e i laboratori di Pietrasanta (Lucca), la Pic ...Non ce l’ha fatta, è morta a Cisanello l’anziana che era rimasta ferita nell’incendio scoppiato la scorsa domenica a Pietrasanta. Una settimana di agonia, dopo le gravi ustioni riportate. Per salvarla ...