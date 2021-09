Pentathlon | Mondiali U17 U19 2021 | bronzo per l’Italia nella staffetta mista Under 17!

Advertising

Nella finale femminile Under 19, invece, l'Italia presentava la sola Sara Forti che non è andata oltre la trentunesima posizione con 906 punti. La medaglia d'oro è finita sul collo della padrona di ...Nella staffetta femminile Under 17, invece, Margherita Toraldo (Fiamme Oro) e Teresa Gioia (Pentafiano) si devono accontentare del 14° e terzultimo posto con 768 punti . La medaglia d'oro va alla ...Si è tenuta oggi ad Alessandria d'Egitto la settima ed ultima giornata dei Mondiali Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: l'Italia centra la medaglia di bronzo con la staffetta mista Under 17, m ...Penultima giornata di gare per quanto riguardano i Campionati Mondiali 2021 Under 17 e Under 19 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d'Egitto. Nella staffetta maschile Under 17 ...