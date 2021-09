Pensioni | Letta | ' quota 100 iniqua e costosa | ha discriminato donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Quello di100 "è un terreno su cui sta lavorando e il governo lavorerà. Io credo sia stata una riforma, ha impiegato soldi che potevamo dare a giovani per trovare il loro primo lavoro. E'perché all'80% ne ha usufruito gli uomini, dunque èria per le". Così Enrico, ospite di Skytg24. "Io credo che per il superamento100 si debba partire dal concetto di lavoro usurante. Io sono d'accordo che a 65, 66 anni si vada in pensione prima, ma soprattutto se chi lavora deve ...