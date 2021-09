Pd: Salvini pubblica foto, 'più sedie vuote che cittadini per Letta a Cosenza' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini pubblicando le foto dei due eventi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Piùchestamattina pere il Pd a. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero". Lo scrive su Twitter Matteondo ledei due eventi.

