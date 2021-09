Pallavolo: L’Italia volley sul tetto d’Europa battuta la Slovenia 3-2! (Di lunedì 20 settembre 2021) Continua il periodo d’oro per L’Italia sportiva, la nazionale maschile di Pallavolo è campione d’Europa! L’Italia arrivava alla finale dopo aver sconfitto la Serbia, favorita del torneo e sopratutto dopo aver già battuto la Slovenia nel girone. L’Italia nella sfida inizia si era imposta con un netto 3-0 sugli sloveni. Sull’altro campo nel frattempo la Polonia padrona di casa, batte la Serbia 3-0 e conquista il terzo posto agli europei di Pallavolo. Questi i sestetti iniziali delle due squadre: Italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia schiacciatori, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Continua il periodo d’oro persportiva, la nazionale maschile diè campionearrivava alla finale dopo aver sconfitto la Serbia, favorita del torneo e sopratutto dopo aver già battuto lanel girone.nella sfida inizia si era imposta con un netto 3-0 sugli sloveni. Sull’altro campo nel frattempo la Polonia padrona di casa, batte la Serbia 3-0 e conquista il terzo posto agli europei di. Questi i sestetti iniziali delle due squadre: Italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia schiacciatori, ...

