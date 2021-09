Pallavolo: Europei, Slovenia ko al tie-break e l'Italia è campione per la settima volta (Di domenica 19 settembre 2021) Katowice, 19 set. - (Adnkronos) - L'Italia vince i campionati Europei di Pallavolo per la settima volta nella sua storia, la prima dal 2005. A Katowice la squadra di Ferdinando De Giorgi supera in finale la Slovenia, allenata da Alberto Giuliani, per 3-2 con parziali di 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11 dopo oltre due ore e mezza di match. Strepitoso il torneo continentale dei giovani azzurri (età media 24 anni) che chiudono il torneo continentale da imbattuti con 9 vittorie di fila. Il successo dei ragazzi di De Giorgi arriva 15 giorni dopo il trionfo delle ragazze di Mazzanti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Katowice, 19 set. - (Adnkronos) - L'vince i campionatidiper lanella sua storia, la prima dal 2005. A Katowice la squadra di Ferdinando De Giorgi supera in finale la, allenata da Alberto Giuliani, per 3-2 con parziali di 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11 dopo oltre due ore e mezza di match. Strepitoso il torneo continentale dei giovani azzurri (età media 24 anni) che chiudono il torneo continentale da imbattuti con 9 vittorie di fila. Il successo dei ragazzi di De Giorgi arriva 15 giorni dopo il trionfo delle ragazze di Mazzanti.

