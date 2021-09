Pallanuoto | Europei under 17 2021 | la Serbia conquista il titolo | Italia ottava

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) Si sono conclusi oggi i Campionati17 dimaschile in quel di Malta: giornata di finali, andiamo a riepilogare i risultati odierni. A trionfare, ad agguantare il, chi se non la? Ennesimo dominio per i campioni olimpici che battono nettamente per 10-6 la Grecia nella finalissima. Il terzo posto va all’Ungheria che si impone per 13-12 sulla Spagna. Termina male la manifestazione continentale per l’che esce sconfitta anche nella finalina con l’Olanda: azzurri che perdono 11-9 e devono accontentarsi dell’piazza. 7/8 posto ...