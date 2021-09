(Di domenica 19 settembre 2021) Un bellissimo venerdì, quello di avantieri 17 settembre 2021, nella Città di: è stato presentato il progetto “Cardio Preneste“. Ben 6che, presenti in Città, si spera mai trovino utilizzo. Cinque dispositivi sono stati acquistati con fondi comunali e uno donato da “ITOP “Officine Ortopediche” (in dote alla Mobile della Polizia municipale). Dalla Cittá diun esempio da seguire che, a ben vedere, dimostra il buon governo in atto all’ombra della Dea Fortuna. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Palestrina, 6 defibrillatori per il cuore di tutti -

Il Corriere della Città

