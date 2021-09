Pagelle Verona Roma | Lazovic e Faraoni pericolosi | Zaniolo delude – VOTI

Advertising

RadioRadioWeb : 'Pellegrini 6,5: lui canta e porta la croce; segna un gol stupendo; è costretto ad abbassarsi quando Mourinho rivol… - ReteSport : ?? La #Roma affonda a Verona, dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio grazie ad una magia di Pellegrini. I g… - romaforever_it : Verona – Roma: 3-2 Le nostre pagelle - zazoomblog : Verona-Roma 3-2 le pagelle: Mourinho cade per la prima volta Tudor si presenta con il botto [FOTO] - #Verona-Roma… - romaforever_it : Verona-Roma 3-2, Le Pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Verona

IBANEZ 6 Il meno colpevole della groviera di. Nervi saldi e intelligenza tattica per provare a coprire gli errori dei compagni. CALAFIORI 5 Timido, impacciato. L'ex Caprari lo tiene chiuso in ...Tudor 7:che sembra aver recuperato tutte le energie assopite. Intraprendente e mai domo, riesce a essere lucido e ordinato in tutta la gara.Hellas Verona-Roma 3-2 Montipò 6: poco può fare sul grande tacco di Pellegrini e sull'autogol del compagno. Per il resto partita abbastanza controllata, ...Sei vittorie su sei partite non rappresentano un motivo sufficiente agli occhi di Mourinho per adagiarsi, lo Special One non ci ha mai pensato, e la sfida col Verona è un ennesimo banco di prova per r ...