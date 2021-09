Pagelle Juventus-Milan 1-1 | Rebic c’è Kessie | ma dove sei? | Serie A News

Advertising

GoalItalia : PAGELLE #JuveMilan ?? Morata riferimento bianconero ?? Dybala di pura qualità ?? Hernandez a corto di benzina ?? Rebi… - RadioFebbrea90 : #JuventusMilan, le pagelle: #Tonali e #Maignan sono delle certezze. #Rebic gol da 7 - eroEstebanJR : RT @GoalItalia: PAGELLE #JuveMilan ?? Morata riferimento bianconero ?? Dybala di pura qualità ?? Hernandez a corto di benzina ?? Rebic lascia… - sportli26181512 : Milan, le pagelle di CM: Tonali giganteggia, Rebic è letale. Delude Kessie: Juventus-Milan 1-1 Maignan...… - romeoagresti : RT @GoalItalia: PAGELLE #JuveMilan ?? Morata riferimento bianconero ?? Dybala di pura qualità ?? Hernandez a corto di benzina ?? Rebic lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

(di Fabrizio Ponciroli) SZCZESNY 6,5 Si arrabbia tantissimo per la rete subita. Ci teneva a restare imbattuto. Miracolo nel finale di partita su Kalulu. DANILO 6,5 Solita prestazione ...22.45 Ecco le(4 - 4 - 2): Szczesny 7; Danilo 5, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 5.5 (72 Chiesa 6), Bentancur 5.5, Locatelli 6, Rabiot 5; Dybala 7 (79 Kulusevski s.v.), Morata 7.Juventus-Milan 1-1 Maignan 6,5: due grandi parate per il forte portiere francese. La prima sulla girata di Morata, la seconda su conclusione insidiosissima di D ...La Juventus sfiora la prima vittoria stagionale in campionato con la rete di Alvaro Morata ma nel finale viene rimontata da Rebic ...